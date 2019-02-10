Венесуэла переводит счета нефтяных компаний в Газпромбанк

Каракас, , 03:49 — REGNUM Нефтяная компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк. Об этом 10 февраля сообщает Reuters со ссылкой на источник и внутренний документ венесуэльской госкомпании.

О переводе счетов проинформированы клиенты PDVSA. Им также даны инструкции по переводу средства от продаж нефти на новые счета российского банка.

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Перевод счетов обусловлен санкциями Вашингтона, наложенными на венесуэльскую компанию 28 января, отмечает агентство. Говорится также, что с момента введения ограничений иностранные партнеры PDVSA Equinor, Chevron и Total испытывают давление компании, убеждающей их и дальше участвовать в общих проектах.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти запретили перечислять на счета венесуэльской госкомпании средства из США. Также в США заблокированы счета трех крупных нефтеперерабатывающих заводов, которые принадлежат контролируемой Венесуэлой компании Citgo.

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