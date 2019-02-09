Каждый шестой новгородец уклоняется от уплаты налогов

Великий Новгород, , 21:01 — REGNUM Каждый четвёртый житель Новгородской области не заплатил имущественный налог. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Новгородской области Андрей Веселов, подводя итоги 2018 года.

По его словам, после 29 выездных налоговых проверок в бюджет было доначислено 139 млн рублей налогов, по итогам камеральных проверок доначислено ещё 250 млн рублей.

При этом бюджеты не досчитались 270 млн рублей по имущественному налогу — его нужно было уплатить до 3 декабря 2018 года.

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области Татьяна Безызвестных добавила, что если брать в расчет налогоплательщиков по всем видам налогов, то от уплаты уклоняется каждый шестой новгородец.