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Каждый шестой новгородец уклоняется от уплаты налогов

Экономика

При этом каждый четвёртый житель Новгородской области не заплатил имущественный налог

Каждый шестой новгородец уклоняется от уплаты налогов
Иллюстрация: Nalog.ru
Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Великий Новгород, 9 февраля 2019, 21:01 — REGNUM  Каждый четвёртый житель Новгородской области не заплатил имущественный налог. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Новгородской области Андрей Веселов, подводя итоги 2018 года.

По его словам, после 29 выездных налоговых проверок в бюджет было доначислено 139 млн рублей налогов, по итогам камеральных проверок доначислено ещё 250 млн рублей.

При этом бюджеты не досчитались 270 млн рублей по имущественному налогу — его нужно было уплатить до 3 декабря 2018 года.

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области Татьяна Безызвестных добавила, что если брать в расчет налогоплательщиков по всем видам налогов, то от уплаты уклоняется каждый шестой новгородец.

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Налог на имущество физических лиц
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