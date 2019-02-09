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Поезд Петрозаводск — Великий Новгород продлят до Пскова в феврале

Экономика

Примерное время в пути из Великого Новгорода в Псков составит около пяти часов

Поезд Петрозаводск — Великий Новгород продлят до Пскова в феврале
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поезд

Великий Новгород, 9 февраля 2019, 19:12 — REGNUM  Прямое железнодорожное сообщение между Великим Новгородом и Псковом откроется в феврале — новый маршрут станет продолжением действующего Петрозаводск — Великий Новгород. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Станислава Шульцева, поезд будет курсировать ежедневно, примерное время в пути из Великого Новгорода в Псков составит около пяти часов.

На маршруте будет задействован новый состав, который РЖД приобрела в 2019 году. В поезде есть три класса обслуживания, в том числе бизнес-класс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поезда «Ласточка» из Великого Новгорода в Петрозаводск запустили в августе 2017 года. Из Великого Новгорода в Псков и обратно сейчас дважды в день ходят автобусы, время в пути также составляет около пяти часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Псков, Великий Новгород и Петрозаводск свяжут единым поездом

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