В Санкт-Петербурге пройдет кадровый конкурс «Лидеры города»

Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM В субботу, 9 февраля документ подписали врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Церемония подписания соглашения прошла на открытии регионального полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта открытой платформы «Россия — страна возможностей».

Цель сотрудничества — создать в Санкт-Петербурге эффективную систему поддержки проектов и инициатив по личностной и профессиональной самореализации граждан в различных сферах деятельности. Это будут как новые проекты, предназначенные для людей разных возрастов, образования, профессий и возможностей здоровья, так и взаимодействие в рамках уже существующих проектов АНО «Россия — страна возможностей».

Комментируя подписание соглашения, Алексей Комиссаров высоко оценил интерес главы города к развитию социальных лифтов. «Можно делать разные хорошие конкурсы, но если в их результатах нет реальной заинтересованности руководства страны, руководства региона, то вряд ли мы получим те изменения, о которых мы так много говорим. Для конкурса «Лидеры России» самое важное то, что этот конкурс инициирован президентом и поддерживается президентом, это дает очень большие возможности для участников. То, что Санкт-Петербург проявил интерес ко всем конкурсам нашей платформы, к нашим участникам и победителям — это крайне важно. Мы сделаем все возможное, чтобы участники всех конкурсов были замечены в Санкт-Петербурге. Сейчас обсуждаем проведение совместного регионального конкурса для того, чтобы еще больше ярких талантливых управленцев пришли в северную столицу», — сказал он.

Особое внимание будет уделено поиску и выявлению талантов среди молодежи. Недавно глава Санкт-Петербурга уже анонсировал проведение кадрового конкурса «Лидеры города», направленного на привлечение молодых специалистов в управление и общественную жизнь города. Другое направление сотрудничества — это развитие механизмов наставничества, которое обеспечивает передачу опыта в творческих, производственных, научных профессиях.

Читайте ранее на эту тему: Открылись новые полуфиналы кадрового конкурса «Лидеры России»