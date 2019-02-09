Открылись новые полуфиналы кадрового конкурса «Лидеры России»

Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM 9 февраля в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону состоялись торжественные церемонии открытия региональных полуфиналов по Северо-Западному и Южному федеральным округам в рамках очного этапа Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг., который является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей».

В церемонии открытия полуфинала в Санкт-Петербурге приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Александр Гуцан, министр транспорта РФ, наставник конкурса Евгений Дитрих, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга, наставник конкурса Александр Беглов и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Александр Гуцан, обратившись к полуфиналистам, отметил высокую востребованность квалифицированных управленцев в обществе: «Итоги первого конкурса показали огромную значимость этого мероприятия, заинтересованность участников, их нацеленность на победу, большое желание общаться и получать дополнительные знания и опыт у известных профессионалов, ведущих управленцев России, своих наставников. Самое важное — и первый конкурс это доказал, что грамотные, высококвалифицированные управленческие кадры сейчас востребованы, нужны, необходимы нашей стране, на них есть большой стабильный спрос в обществе».

Александр Беглов подчеркнул, что настоящий лидер работает ради людей, и поделился мнением о главных задачах руководителя: «Вы вступаете в марафон. Вы уже вошли в кадровый лифт и нажали кнопку верхнего этажа. Это большой марафон длиной в вашу жизнь. Лидер должен уметь создать команду, объединить ее, чтобы в этой команде не было конкуренции внутри, а была слаженная работа. Если команда не объединяется уборкой снега, субботниками, спортивными состязаниями, умственной атакой на какие-то проблемы, то тогда сам по себе. А сам по себе не выживешь. Тогда лидер не очень крепкий».

Алексей Комиссаров в своем выступлении рассказал о выполнении участниками социальных проектов в рамках конкурса: «Мы регулярно получаем информацию о том, какие проекты уже реализуются в рамках задания «Сердце лидера». И, честно говоря, я рад тому, что у участников все время появляются какие-то новые идеи, о которых мы даже не предполагали. Конкурсанты очень креативно, творчески подходят к выполнению этого задания. При этом самое главное не в том, новые или старые эти идеи, а в том, что чувствуется неравнодушие. Очень важно, чтобы в результате конкурса «Лидеры России» не только каждый из вас стал лучше, сильнее, успешнее, увереннее, но и чтобы вокруг нас люди становились такими же».

В церемонии открытия полуфинала в Ростове-на-Дону приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЮФО Владимир Устинов, ректор РАНХиГС, наставник конкурса Владимир Мау, губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель Министра здравоохранения РФ, победитель Конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Олег Салагай и президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», наставник Конкурса Юрий Слюсарь.

Значимость конкурса определяется важностью задач, на решение которых он нацелен, отметил в своем выступлении полномочный представитель Президента РФ Владимир Устинов: «В современных условиях приобретает особое значение мотивация руководителей — для всех них, и для чиновников, и для предпринимателей, не должны быть пустыми такие понятия, как порядочность, служение Отечеству, любовь к Родине. А конкурс «Лидеры России» нацелен на поиск именно таких управленцев — талантливых, волевых и преданных своему делу».

Владимир Мау призвал участников конкурса добиваться успехов, достигать личного лидерства, которое затем трансформируется в лидерство страны в целом — и в социально-политическом, и в экономическом аспектах. Однако еще одной целью работы конкурсантов, по мнению ректора РАНХиГС, должно стать расширение собственной сети социальных коммуникаций.

«Почувствовать плечо друг друга, наладить общение — это не менее важно, чем индивидуальные достижения. Формирование сети дружеских и деловых связей помогает развиваться вам, конкурсу и всей управленческой системе страны. По итогам прошлого конкурса начал функционировать Клуб лидеров «Эльбрус», созданный по инициативе ваших коллег — участников проекта. Будет очень хорошо, если такого рода объединения будут формироваться и на региональном уровне», — призвал Владимир Мау.

Накануне участники обоих полуфиналов прошли обязательное контрольное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам был сформирован окончательный список полуфиналистов: в СЗФО он включает 370 человек, в ЮФО — 267.

В полуфинале СЗФО представлены все регионы округа: от Санкт-Петербурга прошли 263 участника, от Калининградской области — 20, от Вологодской области — 18, от Мурманской области — 17, от Ленинградской области — 12, от Архангельской области — 12, от Новгородской области — 10, от Республики Карелии — 7, от Республики Коми — 4, от Псковской области — 3, от Ненецкого автономного округа — 3. Также в числе полуфиналистов есть один иностранный участник, гражданин Украины.

В полуфинале ЮФО тоже представлены все восемь субъектов РФ, входящих в Южный федеральный округ. Из Краснодарского края к оценочным мероприятиям очного этапа допущен 91 участник, из Ростовской области — 85, из Волгоградской области — 35, из Республики Крым — 18, из Севастополя — 17, из Астраханской области — 10, из Республики Калмыкии — 7, из Республики Адыгеи — 4. Также в числе полуфиналистов есть трое граждан Украины.

В течение двух основных дней полуфинала — 9 и 10 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в финал. 11 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО и ЮФО.

В январе и феврале региональные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. Участники, показавшие наилучшие результаты в очном этапе в Уральском, Сибирском, Дальневосточном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах, уже приглашены в финал. В Центральном ФО из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал Конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а победители — еще и наставника из числа известных руководителей из бизнеса и государственного управления и шанс попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва.

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