Более 40 новых школьных автобусов поступили в Псковскую область

Псков, , 12:57 — REGNUM В Псковской области продолжается модернизация автопарка школьных автобусов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, губернатор региона Михаил Ведерников 8 февраля торжественно вручил ключи от 26 школьных автобусов районным филиалам ГППО «Псковпассажиравтотранс» и общеобразовательным учреждениям.

Все новые автобусы выпущены на базе отечественных автомобилей ГАЗ и ПАЗ, в том числе и полноприводных, оснащены навигационной системой ГЛОНАСС и системой экстренного реагирования при аварии ЭРА-ГЛОНАСС. В автобусах всё предусмотрено для комфортной перевозки школьников — в некоторых даже есть отделения для рюкзаков и ранцев. В каждом ряду сидений предусмотрена сигнальная кнопка «Просьба об остановке». Проходы оснащены поручнями или ручками с обеих сторон. Все автобусы имеют ограничение скорости движения не больше 60 км/ч.

Техника также укомплектована цифровыми тахографами, огнетушителями, аптечками, дополнительными выдвижными подножками и автономными отопителями. Каждое место оборудовано ремнями безопасности.

Губернатор Псковской области заявил, что работу по расширению и обновлению автопарка школьных автобусов необходимо продолжить. Новые автобусы заменят в регионе старый школьный транспорт 2004−2007 годов выпуска в соответствии с требованием законодательства, запрещающим перевозить детей на транспортных средствах старше 10 лет.

Напомним, всего в соответствии с распоряжениями правительства Российской Федерации в Псковскую область поступил 41 школьный автобус, из которых первые 15 машин уже отправлены в образовательные учреждения южных районов области. Ежедневно в регионе школьные автобусы выполняют более тысячи рейсов по 355 маршрутам и перевозят 5,5 тыс. учащихся средних образовательных школ.