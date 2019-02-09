Суббота, 9 Февраля 2019 года
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Инвестиции в экономику Бангладеш за последние 5 лет превысили $28 млрд

Экономика

Свой вклад в развитие экономики страны сделали инвесторы из 45 государств

Дакка, 9 февраля 2019, 12:55 — REGNUM  Министр иностранных дел Бангладеш Абулкалам Абдул Момен заявил, что за последние пять лет инвестиции в экономику Бангладеш превысили $28 млрд. Вклад в рост экономики страны внесли 45 государств. Об этом сообщает информационное агентство «Протхом Ало».

Абулкалам Абдул Момен также перечислил основных инвестиционных партнеров страны: Китай, ОАЭ, Сингапур, Саудовская Аравия, Нидерланды, Великобритания, США и Индия. Он отметил, что Бангладеш сотрудничает как с международными организациями, так и с транснациональными компаниями. По его словам, правительство Бангладеш ставит своей целью увеличить к 2023 г. рост ВВП до 10%.

Данные заявления были сделаны в ответ на вопросы парламентариев во время слушаний. Напомним, что в декабре 2018 г. в Бангладеш прошли всеобщие парламентские выборы.

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Зарубежная хроника
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