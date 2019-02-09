Инвестиции в экономику Бангладеш за последние 5 лет превысили $28 млрд

Дакка, , 12:55 — REGNUM Министр иностранных дел Бангладеш Абулкалам Абдул Момен заявил, что за последние пять лет инвестиции в экономику Бангладеш превысили $28 млрд. Вклад в рост экономики страны внесли 45 государств. Об этом сообщает информационное агентство «Протхом Ало».

Абулкалам Абдул Момен также перечислил основных инвестиционных партнеров страны: Китай, ОАЭ, Сингапур, Саудовская Аравия, Нидерланды, Великобритания, США и Индия. Он отметил, что Бангладеш сотрудничает как с международными организациями, так и с транснациональными компаниями. По его словам, правительство Бангладеш ставит своей целью увеличить к 2023 г. рост ВВП до 10%.

Данные заявления были сделаны в ответ на вопросы парламентариев во время слушаний. Напомним, что в декабре 2018 г. в Бангладеш прошли всеобщие парламентские выборы.