IC Insights: Китай удвоит производство микросхем к 2023 году

Пекин, , 12:09 — REGNUM Рынок микросхем китайского производства увеличится с $23,8 млрд в 2018 году до $47 млрд в 2023, согласно прогнозу компании IC Insights.

Китай является крупнейшим потребителем интегральных микросхем с 2005 года. При этом большинство микросхем, поставляемых в Китай, производится иностранными компаниями.

Аналитики компании IC Insights, специализирующейся на исследованиях рынка полупроводниковой промышленности, представили прогноз развития производства интегральных микросхем в Китае. Эксперты отмечают, что в 2018 году в Китае было произведено микросхем на $23,8 млрд, что составляет 15,3% от общего объёма рынка микросхем Китая.

Аналитики считают, что китайские компании будут наращивать производство микросхем на 15% в год, ожидается, что в 2023 году в Китае будет произведено микросхем на $47 млрд. При этом зависимость Китая от иностранных поставщиков (чьи мощности частично расположены в самом Китае) останется достаточно высокой. При прогнозируемом уровне производства интегральных микросхем к 2023 году Китай будет покрывать только 20,5% своих нужд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года стало известно, что тайваньская компания UMC отказалась от совместного проекта по производству модулей динамической памяти DRAM с китайской компанией Fujian Jinhua из-за санкций, наложенных США на китайскую компанию.

В феврале издание Financial Times сообщило, что компания Fujian Jinhua будет вынуждена приостановить производство интегральных микросхем к марту 2019 года из-за недостатка импортных материалов, поставки которых блокируются американскими санкциями.