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ВТО разрешила Южной Корее отомстить США за стиральные машины

Экономика

ВТО разрешила Южной Кореи приостановить торговые уступки по американскому импорту

Женева, Швейцария, 9 февраля 2019, 06:00 — REGNUM  Арбитражная комиссия Всемирной торговой организации (ВТО) разрешила Южной Корее ввести торговые санкции против США на сумму в $84,4 млн в связи с торговыми пошлинами Вашингтона на стиральные машины. Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте организации.

Суд определил, что ущерб Республики Корея от антидемпинговых пошлин США составил $84,8 млн. При этом пошлины были введены в нарушение правил ВТО. Теперь ВТО разрешила Южной Корее приостановить торговые уступки по американскому импорту, пока не будет возмещен ущерб. Подчеркивается, что сумма также может быть проиндексирована с учетом прошедшего с начала торговых споров времени.

Напомним, Южная Корея начала торговый спор с США по пошлинам на импорт стиральных машин в 2013 году. Первое решение третейской группы было принято в сентябре 2016 года, тогда Соединенным Штатам дали время до конца 2017 года на устранение нарушений. Однако США не выполнила требования судей, в связи с чем Южная Корея в 2018 году инициировала новый процесс.

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Торговые войны США
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