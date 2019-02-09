ВТО разрешила Южной Корее отомстить США за стиральные машины

Женева, Швейцария, , 06:00 — REGNUM Арбитражная комиссия Всемирной торговой организации (ВТО) разрешила Южной Корее ввести торговые санкции против США на сумму в $84,4 млн в связи с торговыми пошлинами Вашингтона на стиральные машины. Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте организации.

Суд определил, что ущерб Республики Корея от антидемпинговых пошлин США составил $84,8 млн. При этом пошлины были введены в нарушение правил ВТО. Теперь ВТО разрешила Южной Корее приостановить торговые уступки по американскому импорту, пока не будет возмещен ущерб. Подчеркивается, что сумма также может быть проиндексирована с учетом прошедшего с начала торговых споров времени.

Напомним, Южная Корея начала торговый спор с США по пошлинам на импорт стиральных машин в 2013 году. Первое решение третейской группы было принято в сентябре 2016 года, тогда Соединенным Штатам дали время до конца 2017 года на устранение нарушений. Однако США не выполнила требования судей, в связи с чем Южная Корея в 2018 году инициировала новый процесс.