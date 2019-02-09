Путин примет британцев из BР

Москва, , 03:24 — REGNUM Идею круглого стола с британскими бизнесменами из транснациональной корпорации British Petroleum (ВР) поддержал российский президент Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства в интервью РБК.

«BP пользуется и будет пользоваться поддержкой российских властей, — сказал Песков. — [Глава ВР Роберт] Дадли предложил Путину организовать круглый стол с британскими бизнесменами на российском рынке. Путин согласился с ними встретиться».

По словам Пескова, Москва ценит контакты с иностранными инвесторами, которые сохранили сотрудничество с РФ, несмотря на санкции. Он напомнил, что российский президент 7 февраля уже провел встречу с Дадли, которая была «обстоятельной и содержательной».

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