Суббота, 9 Февраля 2019 года
03:24:40 МСК

Путин примет британцев из BР

Экономика

Инициатором встречи с British Petroleum выступил ее глава Роберт Дадли

Москва, 9 февраля 2019, 03:24 — REGNUM  Идею круглого стола с британскими бизнесменами из транснациональной корпорации British Petroleum (ВР) поддержал российский президент Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства в интервью РБК.

«BP пользуется и будет пользоваться поддержкой российских властей, — сказал Песков. — [Глава ВР Роберт] Дадли предложил Путину организовать круглый стол с британскими бизнесменами на российском рынке. Путин согласился с ними встретиться».

По словам Пескова, Москва ценит контакты с иностранными инвесторами, которые сохранили сотрудничество с РФ, несмотря на санкции. Он напомнил, что российский президент 7 февраля уже провел встречу с Дадли, которая была «обстоятельной и содержательной».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин проведёт встречу с главой BP

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить