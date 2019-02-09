С «Ba1» до «Baa3». Moody's скорректировало рейтинги России

Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Коррекцию рейтингов России провело Международное рейтинговое агентство Moody's в ночь на 9 февраля.

Выросли с «Ba1» до «Baa3» рейтинг приоритетного необеспеченного долга России и долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах.

Рост до «Baa3» связан с «положительным влиянием политики последних лет». В сообщении агентство отмечается, что политика Москвы способствует укреплению «и без того устойчивых государственных финансов и внешних показателей РФ» и на «снижение уязвимости страны перед внешними потрясениями, включая новые санкции».

Прогноз для суверенных рейтингом России Moody's изменило на «стабильный» (был — «позитивный»). Это сделано «с учетом равновесия повышательных и понижательных кредитных рисков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском конгрессе констатируют недостаточную эффективность антироссийских санкций, которые, по версии ряда экспертов, снизили зависимость Москвы от Запада.

Читайте подробнее: В Конгрессе США назвали причину слабого выхлопа от санкций против РФ

Читайте ранее в этом сюжете: S&P повысило рейтинги «Роснефти» до инвестиционного уровня