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С «Ba1» до «Baa3». Moody's скорректировало рейтинги России

Экономика

Выросли долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах

Вашингтон, 9 февраля 2019, 03:10 — REGNUM  Коррекцию рейтингов России провело Международное рейтинговое агентство Moody's в ночь на 9 февраля.

Выросли с «Ba1» до «Baa3» рейтинг приоритетного необеспеченного долга России и долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах.

Рост до «Baa3» связан с «положительным влиянием политики последних лет». В сообщении агентство отмечается, что политика Москвы способствует укреплению «и без того устойчивых государственных финансов и внешних показателей РФ» и на «снижение уязвимости страны перед внешними потрясениями, включая новые санкции».

Прогноз для суверенных рейтингом России Moody's изменило на «стабильный» (был — «позитивный»). Это сделано «с учетом равновесия повышательных и понижательных кредитных рисков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском конгрессе констатируют недостаточную эффективность антироссийских санкций, которые, по версии ряда экспертов, снизили зависимость Москвы от Запада.

Читайте подробнее: В Конгрессе США назвали причину слабого выхлопа от санкций против РФ

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Международные экономические рейтинги
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