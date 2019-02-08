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Уолл-стрит падает: Dow Jones опустился до 25 тыс. пунктов

Экономика

«Настрой рынка изменился с осторожно оптимистического на спекулятивный»

Нью-Йорк, США, 8 февраля 2019, 23:44 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США закончили день в «красной зоне» — инвесторы обеспокоены продолжением торговых споров с Китаем, 8 февраля передает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones упал на 151,29 пункта (0,60%), до 25 018,24 пункта, индекс S&P 500 упал на 6,2 пункта (0,23%), до 2699,85 пункта, индекс Nasdaq Composite упал на 2,66 пункта (0,04%), до 7285,70 пункта.

«Рынку не нравится неопределенность… Настрой рынка изменился с осторожно оптимистического на спекулятивный», — считает обозреватель глобальных рынков GTS Марк Отто.

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