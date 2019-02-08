Собянин объявил 2019 год в Москве годом железных дорог

Москва, , 22:51 — REGNUM В 2019 году и в последующие годы в Москве будет вестись активное железнодорожное строительство. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с архитекторами, проектировщиками, мастерами, дорожниками, монтажниками и инженерами в концертном зале «Зарядье».

Собянин отметил, что 2018 год, безусловно, стало «годом метро» в Москве, так как за год были открыты 12 новых станций метрополитена — это рекорд для современной России.

«Мы с вами совершили подвиг, построив за минувшие годы около 40 станций, но в ближайшие годы надо построить еще 50», — сказал Собянин.

2019 год Собянин назвал годом развития железных дорог. Развитие железнодорожной инфраструктуры крайне необходимо столице и должно связать её с городами Подмосковья. По сути это наземный метрополитен.

«Следующий год будет годом развития железных дорог. За последние годы мы увеличили объем пассажиропотока — один миллион 300 тысяч пассажиро-мест. Огромный объем за предыдущие восемь лет. Так вот, в следующем году мы добавим ещё столько же — ещё миллион триста тысяч», — сказал Собянин.