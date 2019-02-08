Пятница, 8 Февраля 2019 года
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Reuters: Сечин указал Путину на опасность сделки ОПЕК+ для экономики России

Экономика

В конечном итоге от данной сделки выигрывают США, считает глава «Роснефти»

Москва, 8 февраля 2019, 22:40 — REGNUM  Агенство Reuters утверждает, что глава российской нефтедобывающей корпорации «Роснефть» Игорь Сечин написал письмо российскому лидеру Владимиру Путину в котором заявил, что сокращение добычи нефти в России в рамках сделки ОПЕК+ является «угрозой развитию российской промышленности».

Агентство ссылается на два источника в российской нефтяной отрасли и собеседника в правительстве России. Утверждается, что данное письмо было направлено Владимиру Путину в декабре 2018 года.

Стоит отметить, что пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев на просьбу прокомментировать данное письмо заявил, что слухи он не комментирует и не обсуждает деловую переписку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что деловую переписку он комментировать не будет.

По данным Reuters, Сечин с самого начала выступал против участия России в соглашении ОПЕК+, которое предусматривает сокращение добычи нефти для поддержания более высокого уровня цен на черное золото.

Глава «Роснефти» указывает, что в конечном итоге данное соглашение играет на руку США, которые при текущей цене на нефть могут разрабатывать свои месторождения сланцевой нефти и используя свою геополитическую мощь выдавливать конкурентов, в том числе Россию, с международных нефтяных рынков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сделка ОПЕК+ была заключена в конце 2016 года на фоне катастрофического для нефтедобывающих стран падения нефтяных котировок. Сделка продлевалась все последующие годы.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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