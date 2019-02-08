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Мэр Чебоксар рассказал, когда достроят отель «Сувар»

Экономика

Гостиницу переименовали в «Гранд-отель «Мегаполис» и хотят достроить в 2020 году

Чебоксары, 8 февраля 2019, 22:33 — REGNUM  Главный долгострой в центре столицы Чувашии — отель «Сувар» — переименовали и обещали достроить в 2020 году. Об этом пишет глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков в своём инстаграме.

По словам сити-менеджера, на объекте уже начались подготовительные работы.

«В гостиничном комплексе «Гранд-отель «Мегаполис» начались подготовительные работы. Новый инвестор обещает достроить отель в 2020 году. Обсудили этапы с руководителем строительного проекта. Летом и осенью (2018 года, прим. ИА REGNUM) проведено обследование здания, получена положительная экспертиза на работы по усилению конструкции. Сейчас готовятся площади для строительно-монтажных работ, вывозится мусор, обустраиваются подъездные пути, рассматриваются проекты внутренней планировки. Объект важен для всего города, мы готовы оказывать содействие по всем возникающим вопросам», — сообщил Алексей Ладыков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятизвёздочный отель «Сувар» начинали строить в 2006 году, в 2008 году строительство было «заморожено», застройщик (компания «Волгастройгрупп», входила в состав московской группы «Савва») ныне является банкротом, руководство компании осуждено. В 2011 году объект выкупила марийская группа компаний «Одис», в июне 2016 года собственник отеля стал банкротом, а недострой перешёл к ПАО «МДМ Банк». Власти отмечали, что затем «объект был выкуплен более крупным «Бинбанком», который является залогодержателем данного актива». В октябре 2018 года стало известно, что недострой выкупила группа компаний «Мегаполис-Строй» из Брянска.

Читайте ранее в этом сюжете: Отель «Сувар» в Чебоксарах перешёл в новые руки

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