Приватизация ФАПов в Хакасии: «за» и «против» — мнение РАПСИ

Абакан, , 21:30 — REGNUM Прогнозный план приватизации государственного имущества Республики Хакасия был принят в ходе заседания пятой сессии Верховного Совета Хакасии 30 января, сообщает РАПСИ.

В документе сказано, что «приватизация будет направлена на решение следующих задач: стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики; осуществление приватизации государственного имущества Республики Хакасия, которое не используется для обеспечения функций и задач государства».

Одним из главных обоснований приватизации стала нехватка специалистов для работы в ФАПах, а также ветхое состояние строений. При этом под приватизацию попадают и несколько сравнительно новых зданий.

Так, к примеру, в ходе заседания парламента выяснилось, что названный закрытым и неиспользуемым ФАП в аале Усть-База был построен и сдан в эксплуатацию в 2012 году, и за шесть лет здание пункта не успело достичь аварийного состояния. При этом его строительство обошлось бюджету республики в 5 миллионов рублей, в то время как вся программа приватизации предусматривает прибыль для бюджета около одного миллиона рублей.

«Когда озвучили этот вопрос по продаже здания нашего ФАПа, я была категорически против. Это здание построено в 2009 году, оно в хорошем состоянии. Сейчас наше поселение ждет медработника. Мы написали ходатайство от имени главы Базинского сельсовета о том, чтобы здание ФАПа передали в муниципальную собственность для его сохранения. По программе президента РФ эти ФАПы строятся, а не закрываются», — цитирует РАПСИ слова главы администрации Базинского сельсовета Светланы Майнагашевой.

«У нас километраж большой, проживают люди пожилого возраста, многодетные семьи. Если врач прописывает им какие-то процедуры, уколы, капельницы, жители не могут за ними куда-то ездить. И еще один нюанс: на торги здание выставляют, например, за 300 тысяч, а на строительство потратили пять миллионов рублей — большая разница», — отметила Светлана Майнагашева.

Не меньше вопросов у местных жителей вызывает решение о фактической ликвидации и других упомянутых в документе ФАПов. Многие попадающие под программу пункты медпомощи находятся в деревнях, от которых до ближайшей больницы километров 30.

«В населенном пункте, где я проживаю, в основном пенсионеры, и оказание первой медицинской помощи для них является предметом первой необходимости. До ближайшего лечебного учреждения 50 километров, скорая зачастую может не успевать. Но коль скоро власть собралась продавать старые здания ФАПов, на замену им должны прийти какие-то новые. Нельзя на селе, где в основном одни пенсионеры, без ФАПа. И никто и не заикается, что на месте здания ФАП, которое продают, будет новая постройка», — прокомментировал ситуацию глава крестьянско-фермерского хозяйства села Абакано-Перевоз Боградского района Игорь Приходько.

Получается, что вместо того, чтобы ремонтировать ФАПы, привлекать специалистов, местные власти решили от них избавиться. Тем самым они нарушили и прямое поручение президента.

В прошлом гуду президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о целесообразности сокращения сети медучреждений, заявил о необходимости создавать в малых населенных пунктах новые современные ФАПы, а те, которые были закрыты, — возрождать.

«Правительство приняло решение о дополнительном финансировании этого вопроса, причем по нескольким направлениям. Первое, дополнительно в 2018 году, по-моему, около 1,2−1,3 миллиарда рублей выделено на создание фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов на селе», — отметил президент РФ на медиа-форуме ОНФ «Правда и справедливость».

При этом за план приватизации не решились проголосовать даже коммунисты из Верховного Совета Хакасии, отмечает РАПСИ.

Простые жители республики высказывают острое недовольство действиями властей. В данный момент общественники собирают подписи против решения о приватизации ФАПов Хакассии.