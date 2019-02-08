Нацбанк Таджикистана: дефицитную валюту – импортерам продуктов

Душанбе, , 21:13 — REGNUM Таджикистан очень зависим от импорта, потому что почти все продукты первой необходимости привозятся из-за рубежа, поэтому банкам Таджикистана поручено обеспечить иностранной валютой прежде всего импортеров продуктов первой необходимости, таких как ГСМ, пшеница, масло, сахар так далее. Об этом сообщил журналистам председатель Национального банка Таджикистана (НБТ) Джамшед Нурмахмадзода.

«Менталитет нашего народа таков, что каждый обязательно должен приобретать доллар и носить его в кармане. Но, в первую очередь, валютой должны быть обеспечены импортеры продукции первой необходимости», — подчеркнул глава НБТ.

По официальным данным, за 2018 год объем внешнеторгового оборота Таджикистана составил более 4,2 млрд долл. Однако одновременно с ростом суммарных объемов внешней торговли растет и импорт. На долю которого в структуре внешнеторгового оборота по итогам года пришлось 74%.

Ранее НБТ называл отрицательное сальдо одной из причин резкого снижения курса национальной валюты по отношению к доллару — разница между импортом и экспортом породила повышение спроса на доллар. В 2018 году таджикский сомони обесценился по отношению к доллару на 6,9%.

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Для снижения рисков от колебания по иностранным валютам, Таджикистану целесообразно было бы перейти на сделки в рублях по крайней мере во взаимном товарообороте с Россией, заявлял в одном из интервью министр торговли и экономического развития Таджикистана Негматулло Хикматулозода.

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