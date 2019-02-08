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Китай развивает нефтегазовую отрасль

Экономика

И совершенствует транспортную инфраструктуру энергетики

Пекин, 8 февраля 2019, 21:07 — REGNUM  На текущий 2019 год в Китае намечено ускорение дальнейшего развития нефтегазовой отрасли. В частности, будут активизированы отраслевые реформы, а также разведка и освоение месторождений. Особое внимание собираются уделить политической поддержке и сопровождению проектов, сообщает 8 февраля Синьхуа.

Предполагается также реформировать систему производства, поставок, хранения и сбыта природного газа, оптимизировать работу трубопроводной сети, начать продвижение проектов глубокой переработки угля, совершенствования соответствующей инфраструктуры.

Усилия будут направлены на выявление путей расширения энергетического потенциала.

Отметим, что подобное внимание к развитию энергетического сектора в стране обусловлено задачами снижения ее зависимости от экспорта энергоносителей в условиях быстрого и энергозатратного промышленного развития.

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Газодобыча и транспортировка газа
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