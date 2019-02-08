«КамАЗ» сократил экспорт в 2018 году на 19%

Набережные Челны, Татария, , 20:59 — REGNUM Российский производитель грузовиков «КамАЗ» в 2018 году сократил экспорт готовых автомобилей и сборочных комплектов на 19% до 4068 штук. Об этом 8 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на отчётность компании за четвёртый квартал минувшего года.

Отмечается, что в 2018 году наиболее значимыми экспортными рынками для «КамАЗа» среди стран дальнего зарубежья были Литва, Индонезия и Южно-Африканская Республика.

В страны СНГ за год было поставлено 769 автомобилей, 1219 сборочных комплектов и 737 единиц сборочных комплектов деталей, в страны дальнего зарубежья — 1223 машины, два сборочных комплекта и 118 сборочных комплектов деталей.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре минувшего года советом директоров «КамАЗа» был принят бизнес-план, в соответствии с которым доля компании на рынке грузовых автомобилей России должна достичь 45% в 2019 году.

Сообщалось, что в текущем году «КамАЗ» намерен реализовать 39 тысяч автомобилей, из которых 33 тысячи будут поставлены на российский рынок и ещё шесть тысяч — в другие страны.

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