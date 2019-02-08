Прокуратура вернула рязанским дольщикам надежду на квартиры

Рязань, , 18:06 — REGNUM В Рязанской области после вмешательства прокуратуры восстановлены права участников долевого строительства, заключивших договоры с ООО «Шереметьевский проспект». Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ, администрация Рязанского муниципального района незаконно отменила разрешения на строительство, что было доказано в суде.

Компания в 2017 году получила шесть разрешений на строительство шести секций многоквартирных жилых домов, предоставив полный пакет документов по всем требованиям законодательства. Однако в 2018 году администрация района отменила разрешения на строительство, заявив, что проектная документация не соответствует требованиям градостроительного плана земельного участка.

На момент отмены разрешений застройщик уже заключил 119 договоров с гражданами, принимающими долевое участие в строительстве указанных домов, на сумму 176 млн рублей, частично построил два дома и потратил на это более 300 млн рублей.

В прокуратуру обратился гендиректор компании. По итогам проверки прокуратура Рязанского района принесла протест, который администрация не удовлетворила. Тогда в суд был направлен административный иск о признании незаконным распоряжения отменить разрешение на строительство. После его рассмотрения суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Администрация отменила незаконное распоряжение.