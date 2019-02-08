Президент Туркмении: «Мы не должны успокаиваться на достигнутом»

Ашхабад, , 17:50 — REGNUM «Сохранение высокого уровня трудоустройства населения является неотъемлемой частью социальной политики государства», — заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на ежегодной встрече с депутатами парламента Туркмении, пишет пресс-служба главы государства.

По словам туркменского лидера, в условиях нового этапа развития рыночных отношений в стране социальная защита населения должна находиться под особым контролем властей.

«Это — один из ключевых аспектов нашей государственной политики. Необходимо своевременно внести изменения и дополнения в Трудовой кодекс, в Кодекс о социальной защите населения и закон о трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Следует также проанализировать законодательство о поддержке граждан, нуждающихся в социальной помощи и услугах, и разработать новые формы», — подчеркнул он.

Также Бердымухамедов отметил, что за последние годы туркменские власти укрепили материально-техническую базу образовательных учреждений страны. И призвал парламентариев «не успокаиваться на достигнутых успехах».

"Стратегия дальнейшего социально-экономического развития страны, реализуемые масштабные преобразования требуют от нас проведения соответствующих реформ системы образования. Они предусматривают внесение дополнений и изменений в законодательство, затрагивающие финансирование, управление и структурирование», — подытожил президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о поэтапном переводе Академии наук Туркмении и относящихся к ней научных институтов и высших учебных заведений на хозрасчет. Через три года их полностью лишат государственного финансирования.

По этой причине, а также из-за слияния целого ряда научно-исследовательских организаций, под сокращение попадет почти треть их сотрудников.

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Отметим, что также массовые увольнения могут ожидать работников поликлиник и больниц, государственного телевидения и домов культуры — тоже из-за перехода на самообеспечение.

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