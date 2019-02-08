К 2024 году в Новгородской области останется всего четыре полигона ТКО

Великий Новгород, , 17:48 — REGNUM До 2024 года в Новгородской области из 13 действующих полигонов твёрдых коммунальных отходов (ТКО) планируется закрыть девять. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 февраля, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Владимир Королев.

В регионе останется только четыре межрайонных полигона ТКО, построенных по всем современным экологическим стандартам — в Великом Новгороде, Боровичском, Крестецком и Поддорском районах, или в каждой из четырёх зон, на которые поделена территория области в соответствии с принятой территориальной схемой утилизации ТКО.

В 2019 году планируется построить новый полигон в Боровичском районе, к 2020 году завершить строительство второй очереди полигона под Великим Новгородом.

«Везде должна быть хорошая сортировка и понимание владельцев полигонов о том, что захоранивать должны не более 50% отходов, всё остальное должно реализовываться», — пояснил министр.

Рекультивировать закрывающиеся свалки планируют в рамках программы «Чистая страна». Так, уже в 2019 году начнётся рекультивация санкционированной свалки отходов в урочище Исаков хутор близ деревни Тушино в Чудовском районе, где накопилось свыше 260 тыс. тонн отходов на площади в 6,72 га. В летние месяцы эта свалка регулярно горела.

В 2020—2022 годах планируется рекультивация свалок в Парфинском районе, с 2022 по 2024 годы — ещё в семи районах Новгородской области: Холмском, Пестовском, Крестецком, Демянском, Шимском, Солецком, Маревском.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные операторы по обращению с отходами приступили к работе в Новгородской области ещё в 2018 году. Регион поделен на четыре зоны и между тремя региональными операторами. Две зоны (в общей сложности 11 районов — Крестецкий, Валдайский, Демянский, Шимский, Солецкий, Волотовский, Старорусский, Парфинский, Поддорский, Марёвский и Холмский) обслуживает ООО «Экосервис» из Великого Новгорода, пять районов области (Окуловский, Боровичский, Хвойнинский, Мошенской и Пестовский) вошли в зону деятельности ООО «Спецтранс». Великий Новгород, а также Новгородский, Маловишерский, Чудовский, Батецкий и Любытинский районы — в зоне деятельности, региональным оператором которой стало ООО «Экосити».

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