Мэр Воронежа потребовал очистить крыши домов от снега и наледи за два дня

Воронеж, , 17:33 — REGNUM Очистить от снега и наледи крыши домов на наиболее опасных участках, а также крыши социальных объектов до 11 февраля потребовал от управляющих компаний города, районных управ и городских коммунальных предприятий глава Воронежа Вадим Кстенин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

«Я не хочу, чтобы повторились трагедии прошлой зимы, и уверен, вы тоже серьезно относитесь к задаче по очистке кровель от снега и наледи. Вы все должны понимать степень своей ответственности. Не допускать травматизма горожан от схода снега и наледи с крыш — прямая обязанность управляющих компаний. Не дай Бог произойдёт несчастный случай со смертельным исходом. В этом случае мы будем наравне с правоохранителями прикладывать все усилия для того, чтобы виновные были наказаны», — заявил на совещании 8 февраля глава города.

«У меня есть список многоквартирных домов, кровли которых представляют собой прямую угрозу для жизни и здоровья наших граждан. Этот список каждому из вас будет предоставлен, и к понедельнику все кровли должны быть очищены. Все выходные сотрудники управления ЖКХ, управ районов будут контролировать ход вашей работы», — сказал мэр.

Глава города также заявил, что необходимо не только сбрасывать снег с крыш, но и оперативно убирать его с тротуаров, и эта работа должна быть на личном контроле руководителей районов.

Отметим, что за последнюю неделю в Воронеже зафиксировано несколько случаев обрушения наледи на головы прохожих. Так, 5 февраля глыба снега упала на девушку с маленьким ребенком. К счастью, серьезных травм ни мама, ни малыш не получили. Тогда же снег с крыши многоэтажного дома на улице Плехановской упал на директора детской школы искусств. Отметим, что всего за последнюю неделю от гололеда пострадали более 1,1 тыс. жителей региона.