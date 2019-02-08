Паноптикум идиотизма – экономист Жуковский о доводах Центробанка РФ

Москва, , 17:43 — REGNUM От повышения ключевой ставки выше 7,75% население РФ и несырьевой бизнес спасло только повышение цен на нефть, убеждён экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что ЦБ РФ не стал повышать ключевую ставку.

«С сентября по декабрь 2018 года нефть упала в цене с 85 долларов до 53 долларов, — сказал Жуковский. — И лишь в конце года отскочила до 63 долларов. Поэтому если мы бы увидели нефть по 52 доллара за баррель, то ключевая ставка могла бы достигнуть 8−8,25%. Что касается комментария ЦБ РФ по этому поводу (по поводу сохранения ключевой процентной ставки на уровне 7,75% — прим. ИА REGNUM ), то это паноптикум идиотизма. Нам сказали, что в российской экономике всё хорошо. И повышение налоговой нагрузки инфляцию сильно не разогнало».

Кроме того, экономист отметил, что в настоящее время и ключевая ставка, и налоги на малый и средний бизнес, и налоги на население должны, безусловно, снижаться.

«Сегодня население и малый и средний бизнес задушены высокими налогами и растущими тарифами естественных монополий, тарифами ЖКХ, ценами на бензин, — сказал Жуковский. — Ставку необходимо снижать, однако важно учесть, что само снижение ставки не изменит ничего. У нас сегодня доступ к дешёвому рефинансированию у Центробанка главным образом имеют четыре крупнейших госбанка. Поэтому от того, что мы сделаем им ставки не 7,75%, а, например, 5%, либо 0%, ничего не изменится. В ситуации, когда падают реально располагаемые доходы населения, а граждане РФ погружаются в растущую яму кредитной задолженности, банки, получив дешёвую ликвидность, будут перенаправлять её на покупку иностранной валюты».

Иными словами, как подчеркнул экономист, получив дешёвые рубли, банки не будут кредитовать ни несырьевой сектор экономики, ни малый бизнес.

«Без изменения всей макроэкономической политики ничего не изменится», — подытожил Жуковский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, Центральный банк России строит в стране такую экономику, в которой деньги существуют только для финансовых спекулянтов.

«Банк России сохранил ключевую ставку на уровне, который более чем в полтора раза превышает официальную инфляцию и который превышает рентабельность большинства российских отраслей, — сказал Делягин корреспонденту ИА REGNUM. — То есть он зафиксировал, что деньги являются непосильно дорогим удовольствием для большинства субъектов российской экономики. То есть он строит экономику безденежную, в которой деньги существуют только для финансовых спекулянтов, ну и для тех, кто присосался к государственному бюджету».

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