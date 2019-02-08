В Архангельской области суд отверг претензии противников экотехнопарка

Архангельск, , 17:21 — REGNUM Арбитражный суд Архангельской области рассмотрел 7 февраля иск МО «Урдомское» к ОАО «РЖД», Межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе и ООО «Технопарк». Истец требовал прекратить строительные работы на земельном участке в 44 га, расположенном по адресу: Архангельская область, Ленский район, квартал 65 Шиеского лесничества Яренского лесхоза и привести земельный участок в первоначальное состояние. По результатам судебного разбирательства по делу № А05−14 585/2018 и на основании материалов, представленных ответчиками, Арбитражный суд Архангельской области отказал МО «Урдомское» в удовлетворении его исковых требований в полном объёме.

Как пишет «Московский комсомолец», во время заседания противники пытались помешать ходу заседания, пока судья не предупредил о необходимости соблюдать порядок в зале.

Это не первый случай подобного поведения противников проекта, отмечает издание. На прошедшей в Урдоме в конце января встрече представителей компании ООО «Технопарк» со сторонниками строительства Экотехнопарка в здании местного Дома культуры сначала отключили свет, а в конце мероприятия в зал «забежали агрессивно настроенные люди и громкими криками с нецензурными выражениями попытались сорвать встречу», сообщает МК. Экотехнопарк «Шиес» — масштабный проект, призванный решить ряд региональных проблем. По словам представителей ООО «Технопарк», в экотехнопарке будут перерабатывать и хранить твердые коммунальные отходы, доставляемые из Москвы в специальных брикетах. Организаторы высокотехнологичного объекта планируют также оказать содействие в ликвидации существующих в регионе свалок, изменить схему обращения с ТКО, создать новые рабочие места для местных жителей и принести в регион существенные инвестиции. Всего в социально-экономическое развитие Архангельской области за три года инвестируют 6 млрд рублей. В населенных пунктах Ленского района проведут ремонт и модернизацию объектов инфраструктуры, ЖКХ и медицинского обслуживания.

По словам министра природных ресурсов и ЛПК в правительстве Архангельской области Александра Ерулика, на ликвидацию более 313 несанкционированных свалок в регионе необходимо около 6 млрд рублей. При том, что действующие полигоны заполнены более чем на 70%. На их рекультивацию дополнительно нужны средства в размере 2,5 млрд рублей. Одним из важных источников инвестирования для решения мусорной проблемы области станут создатели экотехнопарка «Шиес». «Несмотря на это, — пишет «МК», — ряд активистов активно противостоит реализации проекта, пугая местных жителей экологической катастрофой и собирая их на пикеты и митинги «против московского мусора».

Между тем, по прогнозам Минпромторга, появление экотехнопарков повысит уровень переработки отходов с имеющихся 10% до 70−80%. В Мурманской области уже есть подобный объект. До 2022 года сортировочный комплекс и производства по переработке полезных фракций ТКО запустят и в Казани, а в Екатеринбурге к 2025 году построят сразу два мусоросортировочных комплекса. Всего на территории России к 2030 году планируют возвести 70 экотехнопарков и 826 комплексов по обращению с отходами.