Смертность в Костромской области превысила рождаемость в 1,5 раза

Кострома, , 17:02 — REGNUM За 11 месяцев прошлого года количество смертей в Костромской области превысило рождаемость в 1,5 раза, сообщает K1news.ru. Увеличение рождаемости было зафиксировано в двух районах региона, в остальных 12 муниципалитетах — рост числа умерших.

С января по ноябрь 2018 года в области родилось 5,7 тысяч детей, умерло — 8,7 тысяч жителей. Из региона мигрировало почти 2,5 тысяч костромичей.

«Естественная убыль населения в январе-ноябре 2018 года увеличилась по сравнению с январем-ноябрем 2017 года на 27%, это вызвано снижением числа родившихся на 685 человек», — отмечает новостное агенство со ссылкой на Костромстат.

ИА REGNUM напоминает, что смертность в Костромской области превышает рождаемость более 10 лет. По данным областного ЗАГС, в 2007 году разница между этими показателями составляла 4869 человек или 39%. В последующие годы смертность по области постепенно снижалась, рождаемость — росла. В 2014 году разница составила 2045 человек или 19,6%. Это был лучший показатель за последние 10 лет.

С 2015 года рождаемость в Костромской области начала сокращаться — по результатам 2016 года область по числу рожденных вернулась к уровню 2008 года.