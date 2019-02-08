Президент Туркмении разрешил ипотеку и создание негосударственных банков

Ашхабад, , 16:56 — REGNUM «Привлечение инвестиций, в том числе иностранных, является важнейшим условием полной реализации Программы развития частного предпринимательства», — заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на ежегодной встрече с депутатами парламента Туркмении, пишет пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер акцентировал внимание присутствующих на необходимости совершенствовать законы, направленные на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, а также поощрять создание современных предприятий.

«В зависимости от развития рыночных отношений важно добиться слаженной работы отраслей национальной экономики и ее негосударственного сектора. Необходимо систематически анализировать и совершенствовать законодательные акты, регулирующие эти вопросы. Считаю, что настало время и для подготовки закона о государственно-частном партнерстве», — подчеркнул он.

По словам Бердымухамедова, туркменские власти также придают большое значение вопросам совершенствования законодательных актов, касающихся рационального использования государственных ресурсов.

При этом глава государства отметил, что считает целесообразным принятие законов о платежной системе, а также о взносах и ипотеке.

«Необходимо продолжать модернизацию законодательства, регулирующего банковскую деятельность, расширять спектр банковских услуг, повысить надежность банковских вкладов. Опираясь на мировой опыт, следует совершенствовать расчетно-платежную систему, внедрять передовые достижения и создавать негосударственные банки», — подытожил президент.

ИА REGNUM напоминает, что в разработанной под руководством президента Гурбангулы Бердымухамедова Программе социально-экономического развития Туркмении на 2019 — 2025 годы говорится о том, что инвестиции в основной капитал в ближайшие семь лет должны будут достигнуть 229,3 млрд манатов (свыше 4,3 трлн рублей), из которых 91,3% направят в производственную сферу.