Пятница, 8 Февраля 2019 года
17:23:55 МСК

Говорить о тренде на снижение ключевой ставки ЦБ пока рано – эксперт

Экономика

Центробанк действует по сценарию, но его дальнейшее поведение спрогнозировать сложно

Москва, 8 февраля 2019, 16:55 — REGNUM  В решении Центробанка не было ничего неожиданного, однако рано говорить о том, что регулятор перешел к тренду снижения ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил начальник аналитического отдела «БКС Брокер» Василий Карпунин, комментируя решение совета директоров ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.

«Решение Центробанка совпало с мнением абсолютного большинства аналитиков. Никакого сюрприза не произошло, а соответственно и реакция российского рубля должна быть преимущественно нейтральной», — отметил Карпунин.

В целом, считает он, ЦБ своими действиями подтвердил рыночные ожидания, поэтому не стоит ждать каких-либо существенных колебаний по паре рубль-доллар.

«Регулятор вновь обозначил, что будет принимать дальнейшие решения по ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза. В своем комментарии ЦБ справедливо обратил внимание на последние действия ФРС США — американский регулятор смягчил свою денежно-кредитную политику, что снизило риски устойчивого оттока капитала из стран с формирующимися рынками», — считает Карпунин.

Впрочем, по его словам, сегодня нельзя говорить с уверенностью о том, что ЦБ перешел к тенденции снижения ключевой ставки, так как пока сложно прогнозировать, как именно поведет себя регулятор на следующем заседании.

«Ясности по поводу действий ЦБ на следующем заседании в марте пока еще нет. Если инфляционные тренды по-прежнему будут в рамках базового сценария ЦБ, то регулятор вновь сможет оставить ставку на уровне 7,75%», — предполагает Карпунин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ключевая ставка Банка России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить