Говорить о тренде на снижение ключевой ставки ЦБ пока рано – эксперт

Москва, , 16:55 — REGNUM В решении Центробанка не было ничего неожиданного, однако рано говорить о том, что регулятор перешел к тренду снижения ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил начальник аналитического отдела «БКС Брокер» Василий Карпунин, комментируя решение совета директоров ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.

«Решение Центробанка совпало с мнением абсолютного большинства аналитиков. Никакого сюрприза не произошло, а соответственно и реакция российского рубля должна быть преимущественно нейтральной», — отметил Карпунин.

В целом, считает он, ЦБ своими действиями подтвердил рыночные ожидания, поэтому не стоит ждать каких-либо существенных колебаний по паре рубль-доллар.

«Регулятор вновь обозначил, что будет принимать дальнейшие решения по ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза. В своем комментарии ЦБ справедливо обратил внимание на последние действия ФРС США — американский регулятор смягчил свою денежно-кредитную политику, что снизило риски устойчивого оттока капитала из стран с формирующимися рынками», — считает Карпунин.

Впрочем, по его словам, сегодня нельзя говорить с уверенностью о том, что ЦБ перешел к тенденции снижения ключевой ставки, так как пока сложно прогнозировать, как именно поведет себя регулятор на следующем заседании.

«Ясности по поводу действий ЦБ на следующем заседании в марте пока еще нет. Если инфляционные тренды по-прежнему будут в рамках базового сценария ЦБ, то регулятор вновь сможет оставить ставку на уровне 7,75%», — предполагает Карпунин.