Нацпроекты не про освоение средств, они про людей: глава Удмуртии

Москва, , 16:40 — REGNUM В процессе исполнения мероприятий в рамках национальных проектов основные усилия предпринимаются для освоения средств, а не для достижения целевых показателей и максимальной эффективности для граждан. Этот путь ошибочен, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках пленарного заседания съезда Общероссийского конгресса муниципальных образований в Госдуме РФ.

Глава республики привел в пример заседание в региональном правительстве, где обсуждались проблемы здравоохранения

«Замминистра докладывает: федеральный проект — создание мобильных медицинских диагностических комплексов — проблема. Вместо четырех комплексов, на которые выделялось 46 млн рублей, надо купить восемь, на которые выделяется 67 млн рублей. Денег меньше», — рассказал Бречалов.

Далее была предпринята попытка «запихнуть эти восемь в 67». Было предложено закупить мобильные маммографы, а остальное — только мобильный ФАП.

«То есть у нас целеполагание — как нам освоить эти 67 млн рублей?» — поинтересовался у подчиненных Бречалов и спросил, есть ли другие варианты.

Глава Удмуртии отметил, что, конечно, нашлись другие варианты, лизинговые схемы, поскольку очевидно, что нам нужны не «ФАПы передвижные — чтобы приехал автомобиль за 300 км от города и поставил укол, а нам нужен современный мобильный диагностический комплекс, потому что этот проект про малые отдаленные населенные пункты и территории».

«Обращаю внимание, что целая команда министерства не задавалась вопросом — зачем этот проект, а как освоить бюджет, — подчеркнул Бречалов. — Главная ошибка: мы сваливаемся к освоению бюджета. Конечно, это один из основных показателей. Не дай бог вернуть, не освоить средства. Нацпроекты — они про другое, они — про людей».

«Надо прожить эти средства, и начинать не от суммы выделенной, а от конечного результата, к чему мы двигаемся», — заключил глава Удмуртии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2019 году Удмуртия планирует принять участие в 50 федеральных программах в рамках 12 национальных проектов. Ранее Бречалов отмечал, что это шанс на получение дополнительных 6 млрд рублей из федерального бюджета.

«В прошлом году из-за промедлений не смогли освоить 12 млн рублей, полученные на реконструкцию Центральной площади. Но главное всё-таки не освоить все деньги, а достигнуть определенных целевых показателей. По каждому проекту они свои», — подчеркивал глава Удмуртии.

По его мнению, национальные проекты — это возможность для регионов сделать качественный рывок в образовании, здравоохранении, экономике, во всех основных сферах развития.