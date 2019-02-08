Калужские активисты выявили новые факты исключения домов из капремонта

Калуга, , 16:40 — REGNUM В Калужской области активисты Общероссийского народного фронта выявили новые факты разработки проектно-сметной документации капитального ремонта многоквартирных домов без последующего ремонта в ближайшие годы.

Как сообщили 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе ОНФ, впервые данную проблему общественники подняли в январе 2019 года, когда стало известно, что средства жителей дома №1 по улице Молодежной в селе Букань Людиновского района в размере 84,5 тыс. рублей были направлены на разработку проектно-сметной документации ремонта фасада здания.

Первоначально этот сельский дом присутствовал в краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта на 2017−2018 годы, однако затем Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области исключил объект из плана. Таким образом, у граждан забрали деньги на ремонт, который они смогут увидеть лишь спустя 22 года.

Случай с домом в селе Букань — не единственный, и практика заказа и оплаты областным Фондом капремонта проектно-сметной документации без дальнейшей ее реализации может уже стать масштабной. Активисты Народного фронта зафиксировали еще один аналогичный случай. В настоящее время общественники проверяют еще несколько подобных фактов.

Так, в доме №6 по улице Глаголева в Калуге несколько лет назад проведен ремонт кровли и системы отопления. В планах на 2015 год первоначально значилась и модернизация системы газоснабжения. Для этого была разработана проектно-сметная документация, оплаченная из средств, накопленных гражданами на капитальный ремонт. Однако затем этот пункт из программы выпал и в дальнейшем в более поздних краткосрочных программах так и не появился. Ремонт в итоге не выполнен.

«Проектно-сметная документация, если так можно выразиться, довольно скоропортящийся «продукт». Уже через год этот документ может потребовать проведения экспертизы в связи с изменением цен и применением иных материалов, что связано с дополнительными финансовыми расходами. Поэтому целесообразность «заблаговременно» потраченных средств на проведение проектно-сметной документации крайне сомнительна», — считает член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Дмитрий Борисенков.

Напомним, за разъяснением сложившейся ситуации активисты Народного фронта обратились в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области.