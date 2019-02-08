«Центробанк — это терминатор, который уничтожает нашу экономику» — эксперт

Москва, , 16:42 — REGNUM Чтобы российская экономика развивалась, процентная ключевая ставка должна составлять 2−2,5%, а не 7,75%. Такое мнение 8 февраля высказал профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Мне кажется, всем уже надоело поднимать эту тему — плюс минус четверть процентных пункта. Чтобы российская экономика ожила, нужна процентная ставка, как в США или Европе. Обсуждать надо не эти микроскопические колебания, а то, что деятельность Центробанка деструктивна в принципе. Банк России является таковым только по названию, а фактически он обслуживает интересы других стран, которые считают Россию врагами», — прокомментировал экономист сегодняшнее решение ЦБ РФ сохранить процентную ставку на уровне 7,75%.

При этом Катасонов не исключает, что ЦБ РФ определяет ключевую ставку с учетом мнения Банка международных расчетов. По его словам, эта организация представляет из себя своеобразный картель центробанков крупнейших экономик, который диктует свои условия, в том числе и по кредитной политике в России.

«Наши руководители там на приставном стульчике сидят. Их на большие совещания не пускают. Они ждут, когда им доведут решение», — считает эксперт.

Поэтому размер ключевой ставки в России устанавливают на уровне, который не позволяет экономике развиваться, уверен Катасонов.

«Ключевая ставка определяет процентную ставку кредитов. У нас сегодня кредиты имеют процентную ставку, которая в 2−3 раза превышает рентабельность любой отрасли экономики. С помощью такого кредита можно только угробить заемщика. Центробанк, — это такой терминатор, который уничтожает нашу экономику», — высказал свое мнение эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля совет директоров Центробанка России оставил ключевую ставку на уровне 7,75%.

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