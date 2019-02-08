Беглов и Дрозденко сообщили о главных транспортных проектах своих регионов

Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM Для решения острых транспортных проблем Санкт-Петербургу и Ленинградской области необходимо построить объекты инфраструктуры на общую сумму, превышающую 90 млрд рублей. Без помощи федерального центра это сделать невозможно.

Сегодня, 8 февраля, временно исполняющий обязанности губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании в Петербурге под руководством министра транспорта РФ Евгения Дитриха обсудили приоритетные проекты по развитию транспортной инфраструктуры петербургского региона.

По словам Беглова, решение комплекса транспортных проблем Петербурга требует совместных усилий региональных и федеральных властей. «Улично-дорожная сеть не соответствует сегодня уровню автомобилизации. В городе не хватает магистралей скоростного и непрерывного движения», — сказал глава Петербурга.

Стоимость заявленных городом транспортных проектов составляет 48,5 млрд рублей, из которых необходимое федеральное софинансирование — 17,9 млрд рублей. Соответствующее обращение направлено Смольным в правительство РФ.

В числе приоритетных проектов: реконструкция участка Ропшинского шоссе со строительством развязки на пересечении с ж.-д. путями Ораниенбаумского направления, реконструкция путепровода на проспекте Энгельса и самого проспекта от улицы Михаила Дудина до КАД, реконструкция путепроводной развязки с подключением улично-дорожной сети Кронштадта к комплексу защитных сооружений и КАД, строительство путепроводов в створе улицы Юннатов, строительство Южной широтной магистрали и ряд других объектов.

В числе проектов, затрагивающих сразу несколько регионов, обсуждались проект ВСД, ход строительства 7−8 этапов скоростной автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург, а также транспортная доступность аэропорта «Пулково».

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В свою очередь, Ленинградская область представила министерству транспорта России свои приоритетные дорожные проекты, которые регион планирует реализовывать с федеральной поддержкой.

«Прежде всего — это два моста: через Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье. Областью уже разработана вся необходимая проектная документация на эти мостовые переходы. В зоне интенсивной застройки мы предлагаем делать второй обход Мурино в створе Пискаревского проспекта, расширять Колтушское шоссе со строительством подъезда ко Всеволожску и широтной магистрали в створе Фаянсовой и Зольной улиц», — рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Общая стоимость проектов дорожной инфраструктуры в Ленобласти составляет почти 43 млрд рублей. Причем, строительство развязки с КАД в западном Мурино, путепровода во Всеволожске и обхода Мурино в створе Гражданского проспекта Петербурга ведется полностью за счет дорожного фонда Ленобласти.

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