Бречалов: в Удмуртии 640 социальных объектов – в критическом состоянии

Москва, , 16:17 — REGNUM По итогам инвентаризации 2018 года, в Удмуртии в критическом состоянии находятся 640 социальных объектов — это школы, больницы. детские сады. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках пленарного заседания Съезда Общероссийского Конгресса муниципальных образований в Госдуме РФ.

Для ремонта всех объектов необходимо 10 млрд рублей. При этом постепенно уровень изношенности объектов увеличивается и приходится сносить старые и строить новые объекты, соответственно, растет объем расходов.

«Мы изыскали почти 3 млрд рублей в 2019 году. Чтобы отремонтировать кровли крыш — это первый шаг, — рассказал глава Удмуртии. — В процессе реализации нацпроектов нам надо посмотреть на имеющиеся объекты социальной инфраструктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках встречи с министром просвещения Ольгой Васильевой Бречалов рассказал, что в настоящее время превышение проектной мощности имеющихся школ составляет 31,157 тыс. мест — школы переполнены. Новые места в образовательных организациях не создаются из-за недостатка финансирования. Глава Удмуртии попросил о выделении средств из федерального бюджета на строительство школы в поселке Кез. Действующие школы здесь переполнены в 1,5−2 раза, дети учатся в две смены. На строительство новой школы ранее, чем в 2021 году, нужно 346 млн рублей.

Также глава Удмуртии отметил, что в настоящее время техническое состояние 74 школьных автобусов не отвечает требованиям безопасной перевозки детей. Из них более тридцати единиц транспорта требуется заменить срочно. На обновление автопарка нужно 55 млн рублей.

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