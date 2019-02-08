Курс на феодализм – экономист Михаил Делягин о целях властей РФ

Москва, , 16:38 — REGNUM Центральный банк России строит в стране такую экономику, в которой деньги существуют только для финансовых спекулянтов, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%.

«Банк России сохранил ключевую ставку на уровне, который более чем в полтора раза превышает официальную инфляцию и который превышает рентабельность большинства российских отраслей, — сказал Делягин. — То есть он зафиксировал, что деньги являются непосильно дорогим удовольствием для большинства субъектов российской экономики. То есть он строит экономику безденежную, в которой деньги существуют только для финансовых спекулянтов, ну и для тех, кто присосался к государственному бюджету».

Это, как заметил экономист, по сути дела, раннефеодальная экономика, что вполне соответствует общему курсу российского государства на феодализм.

«[Этот курс] полностью соответствует колониальной либеральной политике, которую МВФ разработал для беднейших стран Азии и Латинской Америки, чтобы они не были способны развиваться, — сказал Делягин. — Банк России управляется либералами, а либералы — это люди, которые обслуживают интересы глобальных финансовых спекулянтов и считают, что государство не должно служить народу. Поэтому либералы неспособны ограничивать финансовые спекуляции, а если исходить из того, что финансовые спекуляции нельзя ограничивать, тогда и деньги нельзя допускать в реальный сектор, потому что, если их впустить в реальный сектор, то они оттуда немедленно уйдут на спекулятивные рынки».

Это, по мнению Делягина, ловушка, которая «угробила» Латинскую Америку, Африку и которая уже четверть века уничтожает Россию.

«И [председатель ЦБ РФ] госпожа Набиуллина в первых рядах уничтожителей России, — подытожил экономист. — Неслучайно она сказала, что благодаря политике таких, как она, даже при цене 100 долларов за баррель экономический рост не превысит полтора процента».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Такое решение принял Совет директоров Банка России, 8 февраля сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что инфляционные ожидания с начала 2019 года несколько выросли. Темпы роста потребительских цен в январе из-за повышения НДС оказались умеренными.

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