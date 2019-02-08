В Петербурге посчитали стоимость строительства ВСД и проезда по магистрали

Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, а также главы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко сегодня, 8 февраля, обсудили в Северной столице вопросы развития транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба Смольного, одной из тем стали перспективы строительства магистрали скоростного движения с переправой через Неву в створе улиц Фаянсовая и Зольная — то есть, амбициозный проект Восточного скоростного диаметра (ВСД).

Как сообщало ИА REGNUM, шестиполосная платная магистраль ВСД общей протяженностью 22,6 км начнется на примыкании к Западному скоростному диаметру (ЗСД) в районе Благодатной улицы и пройдет вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к Кольцевой автодороге севернее Кудрово (Ленобласть), далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»).

Начать строить первые участки ВСД собираются в августе-сентябре 2019 года, завершить проект — не раньше 2024 года. Будет использован механизм концессионного соглашения, как и в случае с ЗСД.

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Как сообщает «Фонтанка», в ходе сегодняшнего совещания вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов представил расчеты, согласно которым проезд по трем участкам ВСД будет стоить от 300 рублей: первый и третий участки для легковых автомобилей обойдутся в 90 рублей, второй — в 120 рублей.

На строительство петербургской части ВСД потребуется 159 млрд рублей, областной части — 11 млрд рублей. Половину финансирования обеспечит бюджет, вторую половину должен привлечь инвестор.

«Предполагается, что интенсивность движения по ВСД составит примерно 230 тысяч автомобилей в сутки. Выручка от реализации этого проекта в 2024 году составит 8,6 млрд за год, а расходы на его содержание составят около 1,1 млрд рублей», — добавляет источник.

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