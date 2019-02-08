На Ямале глава посёлка наказан за «дробление» госзаказов

п. Пурпе, Ямало-Ненецкий АО, , 15:56 — REGNUM На Ямале оштрафован глава посёлка Пурпе за «дробление» госзаказов. Чиновник безуспешно пытался обжаловать наказание в вышестоящей судебной инстанции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что администрацией посёлка Пурпе без проведения конкурсных процедур было заключено семь договоров с одним исполнителем на техническое обслуживание систем видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации.

Договора на общую сумму более 500 тыс. рублей были разбиты на семь частей на суммы, не превышающие 100 тыс. рублей, то есть не требующие проведения конкурсных процедур.

Таким образом, по мнению прокуратуры, руководитель посёлка смог заключить договоры с одним поставщиком услуг, что повлекло нарушение прав иных предпринимателей на обеспечение равного доступа к участию в заключение контрактов.

По постановлению прокурора 20 сентября 2018 руководителем УФАС по ЯНАО глава администрации посёлка Пурпе был подвергнут штрафу в размере 75 тыс. рублей по ч.2 ст.7.29 КоАП РФ («Принятие решения о закупке работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного исполнителя, с нарушением требований законодательства Российской Федерации»).

Глава посёлка не согласился с вышеуказанным наказанием и попытался оспорить его в суде. Но безуспешно. Решением суда от 1 февраля 2019 постановление о привлечении к административной ответственности оставлено без изменения, а жалоба руководителя поселковой администрации без удовлетворения.

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