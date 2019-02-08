Сотрудница Росреестра «подарила» бизнесмену участок за 13 млн под Воронежем

с. Новая Усмань, Воронежская область, , 15:44 — REGNUM В Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении специалиста управления Росреестра по Воронежской области — сотрудницы Новоусманского межмуниципального отдела, обвиняемой в халатности. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 февраля в пресс-службе СКР.

По данным следствия, в феврале 2017 года обвиняемая, не проверив правоустанавливающие документы, приложенные к заявлению директора коммерческой организации, приняла решение о государственной регистрации права собственности на земельный участок, расположенный по улице Алексеевского-Крамского села Новая Усмань Воронежской области. Однако, как позже выяснилось, свидетельство о праве собственности на землю, представленное директором фирмы, не соответствовало по форме и содержанию требованиям законодательства. В качестве правоустанавливающего документа в свидетельстве указано решение главы администрации Новоусманского района о предоставлении фирме земельного участка администрацией района, однако такое решение не принималось.

В результате в частной собственности оказался земельный участок площадью 34 тыс. 500 кв. м, Новоусманскому муниципальному району Воронежской области был причинен ущерб в сумме свыше 13 миллионов рублей. Фигурант дела признала свою вину в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года стало известно о задержании руководителя отдела БТИ Новоусманского района — дочери на тот момент главы района, по подозрению в причастности к преступной схеме по хищению земельных участков.