Будапешт выделил 450 млн евро на развитие бизнеса в Казахстане и Венгрии

Будапешт, , 15:46 — REGNUM Правительство Венгрии выделило 450 млн евро на реализацию проектов казахстанского и венгерского бизнеса, заявил посол Казахстана в Будапеште Нурбах Рустемов, сообщает 8 февраля агентство «Казинформ».

По словам дипломата, венгерская нефтегазовая компания MOL инвестировала в добывающий сектор Казахстана $200 млн. Кроме того, в 2015 году был создан казахстанско-венгерский фонд прямых инвестиций с уставным капиталом в $40 млн, который занимается проектами в сельском хозяйстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня 2017 года между Астаной и Будапештом было открыто прямое авиасообщение. За полтора года Венгрию посетили 40 тыс. жителей Казахстана.

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