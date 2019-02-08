Победители конкурса «Мой Дагестан» защитили свои проекты

Махачкала, , 15:40 — REGNUM На базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства состоялась защита проектов во втором модуле «Дагестан: возможные пути развития» образовательной программы «Лидерство и победители кадрового проекта «Мой Дагестан»: региональное развитие».

Открыл и вел мероприятие председатель правительства Дагестана Артём Здунов.В обсуждении проектов приняли также участие руководитель администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева, руководители ряда городов Дагестана. В рамках мероприятия четырем командам за 10 минут предстояло презентовать наиболее интересный и полезный для республики или города, на их взгляд, проект. Первой свой проект — «РеинК@Рнация» — презентовала команда «Махачкала-1». Было отмечено, что это проект реконструкции канала Октябрьской революции, реализация которого позволит решить ряд проблем Махачкалы. Команда предложила поэтапную реализацию проекта, что позволит «минимизировать негативные последствия для жителей и гостей столицы».Реализация проекта предполагает следующие эффекты для города: решение экологических проблем, ввод современного водопровода, который обеспечит город качественной питьевой водой, разгрузка основных автомагистралей, ввод новых объектов дорожной инфраструктуры, создание дополнительных площадей и зон отдыха и т.д.Заслушав проект, эксперты отметили, что он «достаточно интересный, но сырой», так как детально не проработаны источники финансирования. Было предложено детально изучить опыт тех субъектов, которые технологически успешно реализовали подобные проекты. Команда «Махачкала-2» представила проект по созданию условий для реализации в столице программы комфортной городской среды за счет внедрения нового механизма организации застройки. Среди проблем города назывались точечная застройка, отсутствие единого архитектурного облика, слабая инженерная инфраструктура, мусор на дорогах и многое другое. Было отмечено, что для наведения порядка в этих вопросах следует опираться на сильные стороны города: высокий потенциал бизнеса (тем более, что дагестанцы — народ предприимчивый); большой потенциал строительной отрасли, которую можно развивать; повышенный спрос на формирование комфортного жилья и т.д.Следующий проект представила команда «Каспийск». Было отмечено, что Каспийск динамично развивается и является городом-спутником Махачкалы. Водопроводные сети города были заложены еще в прошлом веке и рассчитаны на 40-тысячное население. Сегодня же в городе проживает официально 116 тысяч человек. Их численность в ближайшее время будет только расти, причем не только за счет внутренней миграции, но и переноса Каспийской флотилии. Соответственно, отмечали представители команды, значительно будет возрастать нагрузка на городские сети. Отмечалось, что в настоящее время во многие районы города вода итак подается по часам. Цель предлагаемого проекта — обеспечение каспийчан круглосуточной бесперебойной подачей воды необходимого качества и количества. Отмечалось, что при реализации можно использовать механизм государственно-частного партнерства. Команда «Дербент» предложила проект «Дербентский дворик». Его цель — увеличение туристического потока в городе до 85 тысяч человек в год путем создания до 2020 года трех этнокультурных зон: лезгинской, табасаранской и азербайджанской. В последующем, добавили представители команды, можно будет добавить еще три «дворика»: татский, армянский и русский. Отмечалось, что реализация проекта не потребует значительных средств. После каждой презентации премьер-министр, замминистра, руководитель Администрации Главы и Правительства Дагестана давали оценки предложенным проектам, рекомендовали, как их улучшить, указывали на недочеты. В основном вопросы возникали в части источников финансирования. В целом же проекты были названы интересными.

«Когда делаем проекты, мы должны видеть конечный результат, как он будет выглядеть по завершении. В любом проекте должен быть источник финансирования, ресурсы. Если их на весь проект не хватает, значит, он развалится», — цитирует слова Артема Здунова РИА-Дагестан.

В беседе с журналистами руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов рассказал о целях конкурса «Мой Дагестан».

«В любой работе требуется компетенция. Важно, чтобы управленцы, выполняющие те или иные задачи, были компетентны. В этой связи по просьбе Главы республики Владимира Васильева и по согласованию с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко дал старт конкурсу «Мой Дагестан» на территории республики. Он был проведен той же командой, что и конкурс «Лидеры России», — отметил Владимир Иванов.

По его словам, конкурс был направлен на поиск самых талантливых, умных и ярких дагестанцев, и тех, кто готов работать на территории республики. Вместе с тем, Владимир Иванов напомнил, что всего для участия в конкурсе было подано более 11 тысяч заявок от жителей 85 субъектов РФ, которые хотели попробовать свои силы.

«Из 54 победителей конкурса, 21 уже назначен, и этот процесс не прекращается. Работа с каждым ведется индивидуально, рассматриваются и те, кто уже востребован в других отраслях. Это не только победители, но и финалисты конкурса», — отметил он.

Говоря о задачах образовательной программы и впечатлениях конкурсантов, Владимир Иванов подчеркнул: «Когда наши коллеги из РАНХиГСа проводили конкурс «Мой Дагестан», было заявлено, что в качестве бонуса они нам предложили обширную двухмодульную образовательную программу. Первый модуль прошел в Москве, второй — в Дагестане. По итогам обучения они получили дополнительные компетенции и знания самого высокого уровня».Относительно судьбы представленных проектов Владимир Иванов отметил, что «судя по реакции мэров городов и членов правительства, они вызывают интерес. Каждая идея имеет право на жизнь. Вместе с тем их необходимо проработать более детально в рамках современных запросов и задач, стоящих перед республикой».Также был задан вопрос о предстоящих кадровых решениях с учетом окончания обучающей программы.

«Кадровый процесс идет постоянно. Он начался уже тогда, когда появились победители конкурса. Есть участники проекта уже готовые к новой ответственной работе, и по мере назначения, мы будем сразу представлять их общественности», — заключил руководитель администрации Главы и Правительства Дагестана.