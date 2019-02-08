РЖД приобретёт 28 «Ласточек» для эксплуатации в Ленинградской области

Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Компания «Российские железные дороги» приобретёт 28 поездов «Ласточка» для эксплуатации в Ленинградской области в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, сообщает 8 февраля пресс-служба предприятия.

По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Петра Кацыва, принявшего участие в совещании по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под председательством министра транспорта России Евгения Дитриха, поезда будут эксплуатироваться в Санкт-Петербургском железнодорожном узле на маршрутах до Луги, Волховстроя и Любани.

«Будут выполнены работы по модернизации Московского, Витебского, Ладожского вокзалов, а также вокзала Выборга», — добавил Кацыв.

Отмечается также, что одним из важнейших проектов РЖД, выполняемых компанией по поручению правительства России, является комплексный проект развития и обновления железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна.

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