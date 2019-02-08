«Саратовские авиалинии» вернули почти полмиллиарда рублей за билеты

Саратов, , 15:31 — REGNUM АО «Саратовские авиалинии» по состоянию на 7 февраля вернуло средства за билеты на общую сумму 431,225 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в авиакомпании.

По данным перевозчика, средства получили 65 057 пассажиров, которые купили билеты на рейсы в летний период в 2018 году.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Сергея Балакина, задолженность авиакомпании перед 2 тыс. пассажиров составляет менее 20 млн рублей, сообщает «Четвертая власть». Министр уточнил, что на территории региона сейчас работают пять авиакомпаний: «Аэрофлот», «Сибирь», «Икар», «РусЛайн» и «Ю-Тэйр».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы у «Саратовских авиалиний» начались после авиакатастрофы 11 февраля 2018 года, когда самолет Ан-148 разбился в Подмосковье сразу после вылета из аэропорта «Домодедово». Погиб 71 человек.

Последовали многочисленные проверки авиакомпании, которые выявили существенные нарушения. В Минтрансе подчеркнули, что авиаперевозчик продемонстрировал формальный подход к устранению нарушений, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства.

В итоге Росавиация решила отозвать сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний», что и привело к закрытию авиакомпании. Причем ранее сообщалось, что в связи с отзывом сертификата все заявки на возврат стоимости отмененных рейсов обрабатываются без взимания штрафов и сборов.

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