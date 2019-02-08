По стопам Apple: Raspberry Pi открыла свой первый офлайн-магазин

Лондон, , 15:36 — REGNUM Raspberry Pi открыл свой первый фирменный офлайн-магазин, 8 февраля сообщается на сайте ixbt.com.

Эту идею Raspberry Pi взяла у компании Apple. Магазин, находящийся в Великобритании в Кембридже, представляет собой не только точку продаж, но и место для тестирования покупателями продукции компании.

К примеру, там имеются подключённые к мониторам компьютеры Raspberry Pi для того, чтобы посетители магазина могли опробовать их в работе. Также есть различные готовые устройства, собранные на компьютерах компании. В магазине, кроме компьютеров, в продаже имеется масса специализированной литературы, фирменные мягкие игрушки, кружки и прочие сувениры.

Магазин сам по себе прибыльным может и не стать, однако это дополнительная возможность привлечь к своим продуктам новых клиентов.

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