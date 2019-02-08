Названа прибыль компании Hanwha Galleria Timeworld

Сеул, , 15:26 — REGNUM 8 февраля представители компании Hanwha Galleria Timeworld сообщили, что прибыль компании в 2018 году увеличилась на 759,56 млн вон (~$678 тыс.). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

Согласно информационному источнику, продажи компании выросли на 0,6% до 323,7 млрд вон (~$292,7 млн), а чистая прибыль составила 9,5 млрд вон (~$8,48 млн).

Компания Hanwha Galleria Timeworld была основа в 1979 году в городе Тэджоне, основной деятельностью компании являются универмаги, в которых представлены различные товары: продукты питания и напитки, товары для спорта и отдыха, бытовая техника и мебель, постельные и кухонные принадлежности.

Кроме того, компании также принадлежат культурно-развлекательные центры, художественные галереи и театры.