В соглашения по нацпроектам включат показатели по муниципалитетам — Мутко

Москва, , 15:19 — REGNUM До 15 февраля федеральные министерства заключат с каждым субъектом России соглашения по реализации национальных проектов, в правила распределения средств войдет муниципальный показатель. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 февраля заявил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко по вопросам строительства и регионального развития на съезде Общероссийского конгресса муниципальных образований в Госдуме.

«До 15 февраля с каждым субъектом, министерствами, ведомствами будет подписано соглашение. Это более 1900 соглашений. Только 336 должно подписать Министерство строительства», — заявил Мутко.

«Под эти соглашения мы должны выпустить правила, как будут распределяться деньги. В этих правилах показатель доведения до муниципалитетов тоже поставлен», — подчеркнул он.

По его словам, до 1 апреля 2019 года деньги уже должны быть доведены до субъектов РФ.