Пятница, 8 Февраля 2019 года
15:26:19 МСК

В 2018 году туристический поток в Таджикистане вырос в 2,6 раза

Экономика

Туристы вложили в экономику Таджикистана $22,7 млн

Душанбе, 8 февраля 2019, 15:21 — REGNUM  По итогам 2018 года Таджикистан посетили 1,155 млн иностранных туристов, что в 2,6 раза больше, чем в 2017 году, заявил председатель комитета по развитию туризма при правительстве республики Нуъмон Абдугаффорзода, сообщает 8 февраля издание «Авеста».

По его словам, туристы вложили в экономику страны 214 млн сомони ($22,7 млн), что на 43,8% больше, чем годом ранее. Численность внутренних туристов в 2018 году составила 751 тыс. человек, добавил Абдугаффорзода.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год в Таджикистане объявлен годом развития села, туризма и народных ремесел, в рамках которого в республике и за рубежом проводятся мероприятия, направленные на развитие туризма.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане проверят условия содержания религиозных памятников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить