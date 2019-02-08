В 2018 году туристический поток в Таджикистане вырос в 2,6 раза

Душанбе, , 15:21 — REGNUM По итогам 2018 года Таджикистан посетили 1,155 млн иностранных туристов, что в 2,6 раза больше, чем в 2017 году, заявил председатель комитета по развитию туризма при правительстве республики Нуъмон Абдугаффорзода, сообщает 8 февраля издание «Авеста».

По его словам, туристы вложили в экономику страны 214 млн сомони ($22,7 млн), что на 43,8% больше, чем годом ранее. Численность внутренних туристов в 2018 году составила 751 тыс. человек, добавил Абдугаффорзода.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год в Таджикистане объявлен годом развития села, туризма и народных ремесел, в рамках которого в республике и за рубежом проводятся мероприятия, направленные на развитие туризма.

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