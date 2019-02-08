Борис Титов просит защитить директора курганского аэропорта

Курган, , 15:17 — REGNUM Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился с письменной просьбой к Генеральному прокурору России Юрию Чайке защитить от уголовного преследования АО «Аэропорт Курган» Дмитрия Коваленко. Руководителя воздушной гавани Зауралья обвиняют в рубке деревьев на лётном поле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Против Дмитрия Коваленко возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Ему вменяется в вину, что в период с 2015 по 2017 годы он давал подчиненным указания вырубать деревья на территории аэропорта.

Следствие трижды направляло дело в прокуратуру Курганской области, и трижды оно возвращалось на доработку.

Между тем законодательство Российской Федерации обязывает оператора аэропорта поддерживать лётное поле в постоянной эксплуатационной готовности, в том числе и посредством удаления с него растительности, говорится в обращении Бориса Титова.

Кроме того, Коваленко обвиняют в том, что он нарушил Правила благоустройства территории города Кургана от 2012 года, тогда как они были изменены в части требований по удалению зеленых насаждений по протесту прокурора в 2018 году.

«Диспозиция ст. 260 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, но деревья, растущие на территории летного поля, не могут быть отнесены к лесному массиву. В настоящее время любая попытка привести летное поле аэродрома в соответствие с требованиями Воздушного законодательства РФ влечет за собой возбуждение нового эпизода уголовного дела», — сообщает генпрокурору РФ бизнес-омбудсмен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследование дела против директора курганского аэропорта ведёт следственная часть УМВД РФ по Курганской области. Дмитрию Коваленко вменяется двухмиллионный ущерб, нанесённый рубкой деревьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Директор аэропорта Кургана подозревается в незаконной рубке деревьев