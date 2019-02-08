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Индексация пенсий «не покрывает» рост стоимости жизни в РФ

Экономика

Но у государства нет фактических возможностей поднять размер пенсий

Индексация пенсий «не покрывает» рост стоимости жизни в РФ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пенсия

Москва, 8 февраля 2019, 15:08 — REGNUM  В условиях ускоренного роста инфляции, наблюдавшегося в начале 2019 года, увеличения тарифов ЖКХ, стоимости проезда в общественном транспорте, расходы жителей России, в том числе и пенсионеров, заметно растут. При этом индексация пенсий никоим образом не покрывает рост стоимости жизни, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

В итоге реальные пенсии россиян начали снижаться. Анонсированное недавно повышение пенсий отдельным категориям россиян с 1 октября на 4,3% даже приблизительно не компенсирует темпы инфляции, которые наблюдаются сейчас и которые, скорей всего, будут к началу октября.

«Для того, чтобы реальные пенсии наших сограждан хотя бы перестали падать, требуется существенное увеличение средств, направляемых на индексацию, либо принятие жестких мер по удержанию цен на социально-значимые продукты и услуги в приемлемых рамках. Но фактических возможностей ни для того, ни для другого сейчас у государства нет», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня СМИ писали, что по итогам 2018 года реальный размер средней по России пенсии сократился (с учетом выплаченных пенсионерам в январе 2017-го 5 тыс. руб.) в годовом исчислении на 2,4%. Падение стало первым с 2015 года.

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Пенсионная реформа
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