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В РКК «Энергия» посетовали на нехватку конструкторов

Экономика

Советник гендиректора ракетно-космической корпорации выступил перед студентами Томского политехнического университета

Томск, 8 февраля 2019, 15:04 — REGNUM  Университеты, которые готовят специалистов высокого уровня для ракетно-космической отрасли, можно перечислить по пальцам, заявил советник генерального директора РКК «Энергия» Александр Чернявский, выступая перед студентами Инженерной школы новых производственных технологий Томского политехнического университета. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба вуза.

«К сожалению, сейчас в космическую отрасль, да и во многие другие, на инженерные должности идет все меньше специалистов. На протяжении нескольких лет я говорю, что у нас просто не хватает конструкторов», — сказал Чернявский.

Он добавил, что в прошлом году на предприятие пришли пятеро выпускников томского политеха, и что ТПУ достоит признания «за его действенность, за деятельное участие в совместных проектах». В ходе выступления Чернявский подробно рассказал об основных направлениях работы корпорации, прорывных проектах, а также о роли студентов в реализации этих проектов.

РКК «Энергия» им. С.П. Королёва — ведущее российское ракетно-космическое предприятие. В число основных направлений работы предприятия входит разработка и создание пилотируемых космических систем, автоматических космических систем, ракетных систем. Головная организация корпорации находится в городе Королёве.

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