В Севастополе не хотят строить жильё по доступным ценам

Севастополь, , 15:00 — REGNUM Застройщики так и не откликнулись на предложение властей Севастополя строить жильё за 17−39 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом 8 февраля заявил директор департамента капитального строительства Сергей Смирнов.

«Мы призываем застройщиков к активному участию в аукционах. В рамках госпрограммы «Стандартное жильё» планируется застроить девять земельных участков на 946 жилых помещений площадью более 42 тысяч квадратных метров, по которой город мог бы получить жильё по цене от 17 до 39 тыс. рублей за квадратный метр. Все данные по плану закупочных процедур направлены наиболее крупным застройщикам города, однако предложений от них не поступило», — пояснил специалист.

Он также сообщил, что в 2019 году у горожан будет возможность воспользоваться услугами ипотечного кредитования по ставке 6%, поскольку на эти цели предусмотрено 50 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Союза строителей Севастополя, для выполнения майского указа президента от 2018 года в городе необходимо построить к 2024 году 360 тысяч квадратных метров жилья. Однако губернатор Дмитрий Овсянников позже заявил, что у города больше нет свободной земли, на которой можно было бы реализовывать различные строительные проекты — всё разобрали частники.

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