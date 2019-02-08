Наблюдать за выборами на Украине направят молодых россиянок

Москва, , 15:19 — REGNUM Россия подготовила список своих наблюдателей на президентские выборы на Украине и подала заявки в ОБСЕ, чтобы они могли работать в составе международной миссии в день голосования. Об этом сообщил председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия 1.

«В соответствии с правилами ОБСЕ представители нашего экспертного сообщества подали заявки, чтобы выехать и исполнить свой долг — поучаствовать в миссиях. Самое удивительное, действия властей Киева, которые разрушили зону безопасности у себя внутри они пытаются разрушить и зону безопасности в Европе», — прокомментировал он позицию украинских властей, заявивших, что не допустят граждан России даже в составе международных организаций наблюдать за выборами.

Борисов отметил, что при формировании списков максимально учитывалась политическая составляющая. Чтобы избежать ненужных обвинений в том, что под видом наблюдателей РФ направляет на выборы сотрудников силовых ведомств, в список включали девушек, которые уже имели опыт работы на выборах и публиковали свои исследования в научных изданиях. Однако российские наблюдатели обеспокоены вопросом своей безопасности. Как действовать в случае прямой агрессии — вот главный их вопрос, сообщил председатель совета Российского общественного института избирательного права.

«Сегодня эксперты переданы в состав миссии ОБСЕ. Сейчас это уже «головная боль» международной организации, которая во главу угла ставит развитие демократии и сейчас сталкивается с нежеланием выполнять свои обязанности Украиной. ОБСЕ надо подумать, какие санкции ввести в отношении страны-нарушителя», — отметил Борисов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко пообещал не пускать в страну представителей России, которые намерены работать наблюдателями на предстоящих выборах главы государства.

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